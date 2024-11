Milli Məclisin aparatında daha bir təyinat baş tutub.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, parlamentin İqtisadi qanunvericilik şöbəsinin Mülki hüquq qanunvericiliyi sektoruna müdir təyin edilib.

Məlumata görə, bu vəzifəyə Azər Aqil oğlu Səmədov gətirilib.

35 yaşlı Azər Səmədov daha əvvəl vəkil kimi fəaliyyət göstərib. O, Vəkillər Kollegiyasının 18 saylı vəkil bürosunun üzvü olub.

