Suriyada Əsəd hakimiyyətinə qarşı vuruşan müxalif qüvvələr Hələb və İdlib vilayətlərindən sonra Həma şəhərinə üz tutub. Meəbər verir ki, bu barədə “Anadolu” Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 4 gündür Əsəd hökuməri ilə qarşıdurma yaşayan qruplar Morik qəsəbəsini də nəzarət altına alıblar.

