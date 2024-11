"Toyunda tamada olacam" - Kadırov azərbaycanlı məşhura söz verdi / VİDEO

Rusiyada məşhurlaşan azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənov Çeçenistana yollanıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bloger instaqram səhifəsində Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırovla bir araya gəlib. Onlar birgə dağlıq əraziyə gediblər. Avtomobili Kadırov özü idarə edib.

Hüseyn tezliklə Qroznıda toy edəcəyini vurğulayıb:

"Biz razılığa gəldik ki, toyumu tezliklə Qroznıda edəcəyəm. Hamını da toyuma dəvət edirəm".

Kadırov isə Hüseynin bu sözlərinə belə reaksiya verib:

"Əgər tamada mən olacağamsa, toy möhtəşəm keçəcək. Əl sıxdıqsa, demək bu çox ciddi məsələdir. Tezliklə bu toyun olacağını gözləyirik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.