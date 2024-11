ABŞ Gürcüstanla strateji tərəfdaşlığı dayandırdı

ABŞ Dövlət Departamenti “Gürcü Arzusu”nun Aİ-yə üzvlük prosesini dayandırması, həmçinin Gürcüstanla Strateji Tərəfdaşlığa son verilməsi ilə bağlı bəyanat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Departamentinin saytında dərc edilmiş bəyanatda hakim partiyanın qərarının Gürcüstan xalqına vəd verdiyi və ölkə konstitusiyasında da əks olunmuş Aİ və NATO-ya inteqrasiya prinsipinə zidd olduğu qeyd edilib.

Vurğulanıb ki, “Gürcü Arzusu” Gürcüstanın Aİ-yə üzvlük prosesini dayandırmaqla Avropa ilə daha sıx əlaqələr imkanını rədd edib və Gürcüstanı Kreml qarşısında daha həssas edib.

