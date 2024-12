Xalq artisti Emin Ağalarov əkizləri Mikayıl və Əlini doğum günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Övladları ilə fotolarını izləyiciləri ilə bölüşən Ağalarov bu sözləri yazıb:

“16 yaşınız mübarək. İnanmaq çətindir, sizi dəlicəsinə sevirəm və çox fəxr edirəm”, - deyə Emin paylaşımında yazıb.

Qeyd edək ki, E. Ağalarovun Əminə və Afina adlı qız övladları da var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.