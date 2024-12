Qurbanov "Neftçi" üzərində qələbədən sonra danışdı

"Çox vacib qələbə qazandıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Qarabağ" komandasının baş məşqçisi Qurban Qurbanov Misli Premyer Liqasının XV turunda "Neftçi"yə 3:0 hesabı ilə qalib gəldikləri görüşdən sonra təşkil olunan mətbuat konfransında deyib.

O, komandasının oyunundan razı qaldığını bildirib: "Sadəcə, ilk yarıda çatışmazlıq oldu, lakin sonradan bunu düzəltdik. Matça çox ciddi hazırlaşmışdıq. Çünki "Neftçi" kimi komandaya qarşı oynayırdıq. Gözəl atmosferə görə azarkeşlərə təşəkkür edirəm".

Mütəxəssis Julio Romaonu zədəyə görə, Elvin Cəfərquliyevi isə ikinci sarı vərəqədən qorumaq üçün əvəzlədiyini deyib.

Q. Qurbanov bugünkü matçda heyətdə rotasiya etməsinin səbəbini açıqlayıb: "Oyunçular çox yüklənirlər. Buna görə də bəzi futbolçulara istirahət vermişdim. Fiziki yorğunluğu qaldırmaq asandır, lakin psixoloji vəziyyəti düzəltmək çətindir.

Baş məşqçi Azərbaycan Kubokunda "Qəbələ" ilə keçiriləcək oyun barədə də danışıb: "Bu komada aşağı liqada olsa belə, həmin stadiona səfər etmək çətin olur".

