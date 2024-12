İstedadlı futbolçu "Real" və "Siti" arasında seçimini etdi

“Mançester Siti” və “Real Madrid” “Əl-Əhli” klubunun futbolçusu Qabri Veyqanı transfer etməyə çalışır.

Metbuat.az xəbər verir ki, 30 milyon avroya “Selta Viqo”dan “Əl-Əhli”yə transfer olan istedadlı futbolçunun transferi birmənalı qarşılanmamışdı. Futbolçuya çox pul verildiyini irəli sürərək, “Əl-Əhli”ni lağa qoyanlar olmuşdu. Lakin “Əl-Əhli” ilə 3 illik müqavilə imzalayan futbolçu uğurlu oyunla Avropa klublarının diqqətini cəlb edib.

Bu mövsümü 17 matçdan 15-də start heyətdə yer alan futbolçu klubun əsas oyunçularından biri kimi qeyd edilir. O, 4 qol və 1 ötürmə yə imza atıb. Onun “Real Madrid”ə transferinin daha real olduğu irəli sürülür. İspaniyalı yarımmüdafiəçi transferi barədə danışarkən vətən həsrətində olduğunu ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.