AzTV-də yayımlanan “Xəzər niyə quruyur?” sənədli filmində iqlim dəyişikliyinin Xəzərdən də yan keçmədiyini özündə əks etdirən maraqlı faktlar təqdim edilib.

Xəzərin səviyyəsinin hələ 9-18 metrə qədər enəcəyi proqnozlaşdırılır.

Bu canlıların bəzilərinin kökünün kəsilməsinə belə səbəb olacaq bir amildir.

Metbuat.az həmin sənədli filmi təqdim edir:

