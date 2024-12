Xəbər verdiyimiz kimi, Novxanıda fərdi yaşayış evində partlayış olub. xilasedicilər tərəfindən həyata keçirilən operativ axtarış-xilasetmə tədbirləri sayəsində dağıntılar altından 2 nəfər sağ çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı xəsarət alan şəxslər mərhum şahmat ustası Vüqar Həşimovun valideynləridir.

Vüqar Həşimovun valideynlərinin son durumu açıqlandı



