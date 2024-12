Sumqayıtda ötən gün baş verən partlayış zamanı şok keçirən qonşu qadın bu gün ölüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Sumqayıt şəhəri 13-cü mikrorayon ərazində yaşayış binasında dekabrın 3-də baş verən partlayış zamanı hadisənin qeydə alındığı mənzillə qonşu olan evdə yaşayan 1952-ci il təvəllüdlü qadın bu gün həyatını itirib.

İlkin məlumata görə, sözügedən hadisənin şokundan ayılmayan qadın ürəktutmadan ölüb.

