​“WhatsApp”a 4 mühüm yenilik gəldi - Mesaj bölməsi tamamilə dəyişdi

“WhatsApp”ın istifadəyə verdiyi 4 yenilik böyük maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi yeniliklər artıq istifadəyə verilib və yeni funksiyalar istifadəçilər tərəfində məmnunluqla qarşılanıb. Bildirilir ki, səsli mesajların yazıya köçürülməsi yeniliklər arasında ən diqqət çəkənidir. Hazırda dil seçimi ilə məhdudiyyətlər olsa da, siyahının genişlənəcəyi deyilir. Android və “iPhone”a gələn başqa bir xüsusiyyət “Status Update Reminders”dir. “Sevimli” olaraq seçilən şəxs status yazdıqda istifadəçi “Instagram”da olduğu kimi ondan bildiriş ala bilir. “WhatsApp”ın digər faydalı funksiyası "Qaralamalar"dır. İndi bu xüsusiyyət sayəsində yarımçıq mesajlar silinmir və onlar "qaralama" etiketi altında qalır. İstifadəçi daha sonra mesajı tamamlayaraq, onu göndərə bilir. Android və “iPhone”lara gələn digər funksiya GIF başlıqlarıdır. GIF göndərərkən əvvəlcədən “GIF”ə başlıq əlavə etmək mümkündür.

Yeni funksiyalara əlavə olaraq, Meta “WhatsApp” üçün bir çox yeni funksiyaları sınaqdan keçirməyə başlayıb. Android cihazlarında sınaqdan keçirilməyə başlayan yeniliyə əsasən, söhbət zamanı media paylaşımını asanlaşdırmaq üçün qalereya qısa yolu söhbət ekranına gətirilib. Sınaqdan keçirilməyə başlayan daha bir yenilik animasiyalı emojilərdir. İndi istifadəçilər söhbət ekranlarında hərəkət edən kütləvi emojiləri görə biləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.