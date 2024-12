Revanş üçün 700 milyon təklif edildi

ABŞ-da keçirilən boks görüşündə Mayk Tayson sosial media fenomeni Ceyk Paula yekdil qərarla məğlub olmuşdu.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmada Mayk Taysonun ilk raundda yaxşı başlamasına baxmayaraq bilərəkdən yumruqlarını geri çəkdiyi iddia edilmişdi. İddialara görə, Mayk Tayson görüşdə məğlub olmağa əvvəlcədən razı olub və buna görə mükafat qazanıb. Səudiyyə Ərəbistanı Baş Əyləncə Təşkilatı tərəflərə revanş təklif edib. Təşkilatın sosial media hesabında bununla bağlı təklif paylaşılıb. Təklifdə deyilir ki, Mayk Tayson revanş matçına çıxıb rəqibini 3 dəqiqədə nokaut edərsə 700 milyon dollara qədər mükafat qazanacaq.

Qeyd edək ki, məşhur boksçu Mayk Taysonla döyüşən sosial media fenomeni Ceyk Pol matçdan sonra peşman olduğunu açıqlayıb. O boksçunu incitmək istəmədiyini bildirib və boksdan getdiyini açıqlayıb.

