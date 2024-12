Mourinyonun istədiyi dünya ulduzunun adı bəlli oldu

“Liverpul”dan Səudiyyə Ərəbistanına gedən Roberto Firmino haqqında yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.xəbər verir ki, "Fənərbaxça”nın ulduz futbolçunu transfer etmək istədiyi deyilir. Məlumata görə, Joze Mourinyo çempionluq yolunda səhvlərə yol verməmək üçün mövsümün fasiləsində heyəti gücləndirməyi planlaşdırır. Mourinyonun transfer siyahısında Roberto Firminonun olduğu bildirilir. Transfer dəyəri 8 milyon avro civarında olan Firminonun "Fənərbaxça"ya yarım mövsümlük icarəyə verilməsi gündəmdədir. Mourinyonun Firminonu razı salmaq üçün onunla görüş keçirəcəyi deyilir. “Əl-Əhli” klubunun da Firminonun gedişinə razılıq verəcəyi bildirilir.

