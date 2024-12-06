Klublararası dünya çempionatının püşkü atıldı - "Real" asan qrupa düşdü

Klublararası dünya çempionatının püşkü atıldı -
00:14 6 Dekabr 2024
161 İdman
Anar Türkeş
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Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (FİFA) 2025-ci ildə təşkil edəcəyi klublararası dünya çempionatının püşkatma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mayamidə (ABŞ) baş tutan püşkatmadan sonra 32 komanda 8 qrupda yer alıb.

A qrupu: "Palmeyras" (Braziliya), "Porto" (Portuqaliya), "Əl-Əhli" (Misir), "İnter Mayami" (ABŞ);

B qrupu: "Pari Sen-Jermen" (Fransa), "Atletiko" (İspaniya), "Botafoqo" (Braziliya), "Sietl Saunders" (ABŞ);

C qrupu: "Bavariya" (Almaniya), "Benfika" (Portuqaliya), "Boka Xuniors" (Argentina), "Oklend Siti" (Yeni Zelandiya);

D qrupu: "Flamenqo" (Braziliya), "Çelsi" (İngiltərə), "Leon" (Meksika), "Esperans" (Tunis);

E qrupu: "River Pleyt" (Argentina), "Monterrey" (Meksika), "İnter" (İtaliya), "Urava Red Daymonds" (Yaponiya);

F qrupu: "Fluminense" (Braziliya), "Borussiya" Dortmund (Almaniya), "Ulsan" (Cənubi Koreya), "Mamelodi Sandaunz" (CAR);

G qrupu: "Mançester Siti" (İngiltərə), "Yuventus", "Vidad" (Mərakeş), "Əl-Ayn" (BƏƏ);

H qrupu: "Real Madrid" (İspaniya), "Red Bull Zalsburq" (Avstriya), "Əl-Hilal" (Səudiyyə Ərəbistanı), "Paçuka" (Meksika).

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