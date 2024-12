Beyləqanda iki avtomobil toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Emin Bəxtiyar oğlu Həziyev idarə etdiyi "VAZ-21214 Urban" markalı avtomobillə Aşqallar kəndi ərazisində Elmidar Sahib oğlu Qafarovun idarə etdiyi QAZ-330210 markalı avtomobillə toqquşub.

Nəticədə E.Qafarov, digər sürücü E.Həziyev hadisə yerində və avtomobildə olan 8 yaşlı oğlu Rəvan isə aldığı xəsarətlərdən Beyləqan rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ölüb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

