Bu futbolçular Ançelottinin qovulmasını istəyir - "Real"da üsyan

"Atletik Bilbao"ya məğlubiyyət “Real Madrid”də üsyana səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçular çox tənqid olunsa da, gündəmdə Karlo Ançelotti var. Oynanan futboldan, verilən taktiki qərarlardan və rotasiyadan şikayətlər var. Məlumata görə, bəzi futbolçular baş məşqçi Karlo Ançelottinin istefaya göndərilməsini tələb edir. "Don Balon"un məlumatına görə, bəzi oyunçular bununla bağlı prezident Florentino Pereslə danışıb və onlar Karlo Ançelottinin qovulmasını istəyiblər.

Qəzetin iddiasına görə, Ançelottini istəməyən futbolçular Endrik, Arda Gülər və Brahim Diazdır. Rotasiyada qalan 3 futbolçunun bu vəziyyətdən çox narahat olduğu bildirilir. İddialara görə, Kilian Mbappe də Ançelotti əvəzinə Zidanla işləmək istəyir. Bildirilir ki, prezident mövsümün sonuna qədər Ançelotti ilə davam etmək istəyir.

