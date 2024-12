“Qalatasaray”a Osimhen transferi ilə bağlı müjdə

"Mançester Yunayted" Viktor Osimheni mövsümün fasiləsində transfer etmək fikrindən daşınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə klubu mövsümün fasiləsində transferə böyük büdcə ayırmaq istəmir. İddia edilir ki, "Mançester Yunayted" transferi təxirə salıb. Həmçinin bildirilir ki, Viktor Osimhen özü də mövsümün fasiləsində “Qalatasaray”dan ayrılmaq istəmir.

Qeyd edək ki, “Mançester Yunayted”in “Napoli”yə mübadilə təklif etdiyi barədə xəbərlər dərc edimişdi. “Area Napoli”nin xəbərinə görə, İngiltərə nəhəngi Osimhen qarşılığında "Bolonya"dan transfer olunan Joshua Zirkze və 33,2 milyon funt sterlinqlik təklif edib. Bu mübadilənin “Napoli” üçün ümumi dəyəri 69 milyon funt sterlinq olaraq hesablanır. Viktor Osimhen icarə əsasında çıxış etdiyi “Qalatasaray”da 11 matçda 8 qola imza atıb.

