Xəbər verdiyimiz kimi, Suriyada paytaxtı hökumətə qarşı mübarizə aparan silahlı qruplar Hüms şəhərinə daxil olublar.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, Əsəd rejiminə qarşı vuruşan silahlı qüvvələr Hüms şəhərinin mərkəzinə doğru irəliləyib, oradakı hərbi hava limanını ələ keçiriblər.

Qeyd edək ki, Dəməşqə daxil olmaq üçün Hüms son qala sayılır. Hümsü ələ keçirən qüvvələr Dəməşqə daxil olmağa çalışacaqlar.

Ələ keçirilən hərbi hava limanının görüntülərini təqdim edirik:

