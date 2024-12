Kriştiano Ronaldo qollarının sayını daha da artırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı forvard növbəti dəfə Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında fərqlənib. “Əl-Nəsr”in hücumçusu “Əl İttihad”a qarşı keçirilən matçda komandasının yeganə qoluna imza atıb. Ronaldo 57-ci dəqiqədə Angelonun ötürməsindən sonra fərqlənib. Bununla da futbolçu qollarının sayını 916-ya çatdırıb.

