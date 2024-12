"Qarabağ" "Sabah"la qarşılaşacaq - Premyer Liqa

Bu gün "Qarabağ" komandası Premyer Liqanın XVI turunda "Sabah"la üz-üzə gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq.

Qarşılaşma saat 18:00-da start götürəcək. Rəqibindən bir oyun az keçirən Ağdam təmsilçisi 37 xalla liderdir. Paytaxt klubu 22 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb.

Günün ilk görüşündə "Səbail" "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək. Bu matç saat 15:00-da başlayacaq. Qonaqlar 36 xalla ikinci, "dənizçilər" 8 xalla sonuncu-onuncu sırada yer alıb.

XVI tur, II dövrə

7 dekabr

15:00. “Səbail” – “Araz-Naxçıvan”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Rahil Ramazanov, Müslüm Əliyev, Elvin Bayramov.

VAR: Rəvan Həmzəzadə.

AVAR: İnqilab Məmmədov.

Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

“ASCO Arena”

18:00. “Sabah” – “Qarabağ”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Əkbər Əhmədov.

VAR: Əliyar Ağayev.

AVAR: Zeynal Zeynalov.

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.

“Bank Respublika Arena”

Qeyd edək ki, turun digər oyunları 8-9 dekabrda gerçəkləşəcək.

