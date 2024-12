Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Qətərin paytaxtı Dohada iranlı həmkarı Abbas Araqçı ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

Görüşün detalları barədə əlavə məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.