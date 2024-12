​15-17 yaşlı yeniyetmələr 122 uşaq dünyaya gətirib

Rəsmi qeydə alınmış nikahda olan anaların yaşına görə 2023-cü ildə diri doğulan uşaqların sayı 96998 nəfər olub. Onlardan 1011-i beşinci (və daha çox) uşaqdır.



Metbuat.az bizim.media-ya istinadla xəbər verir ki, uşaqların 122 nəfəri 15-17 yaşlı yeniyetmələr tərəfindən dünyaya gətirilib. Onlardan 2-si bu yaşda olan yeniyetmələrin ikinci uşağı olub. Bundan başqa, 50 və daha yuxarı yaşda olan qadınlar tərəfindən 84 uşaq dünyaya gətirilib. Onlardan 1-i beşinci (və daha çox) uşaqdır, 55-i isə ilk uşaqlarıdır.

Qeyd edək ki, ən çox doğuş 20-24 yaş aralığında olan qadınlarda qeydə alınıb. Onların sayı 31719 uşaq olub. Maraqlısı budur ki, bu yaş aralığında olan analar tərəfindən dünyaya gətirilən 22 uşaq onların beşinci (və daha çox) uşağı olub. 164-ü isə dördüncü uşağı olub.

