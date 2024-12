​Suriyanın Baş naziri Əsədin harada olduğunu bilmir

Suriyanın Baş naziri Məhəmməd Qazi Əl-Cəlali hökumətin Suriya döyüşçülərinin rəhbərləri ilə danışıqlar apardığını açıqlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu siyasətçi “Al Arabiya”ya deyib.

O bildirib ki, Əsədlə son dəfə dekabrın 7-də axşam əlaqə saxlayıb. Hökumət ölkə prezidentinin harada olduğunu bilmir.

Onun sözlərinə görə, Suriya nazirlərinin əksəriyyəti Dəməşqdə qalır. Baş nazir söyləyib ki, hökumət qüvvələrinə tabe olan respublikanın müdafiə nazirliyinin fəaliyyət göstərib-göstərmədiyini bilmir.

Baş nazir vurğulayıb ki, Suriya hökuməti Əsədin rəhbərlik etdiyi təhlükəsizlik xidmətləri ilə əlaqəli deyil.

