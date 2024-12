Keçmiş ömürlük məhbus yenə həbs olundu

Bir neçə il əvvəl Azərbaycan Prezidentin əfv sərəncamı ilə ömürlük azadlıqdan məhrumetmə cəzasından azad edilən keçmiş iş adamı Şəmsi Səmədzadədən yeni xəbər var.



Metbuat.az-ın Gununsesi.info-ya istinadən xəbərinə görə, belə ki, bir müddət əvvəl Özbəkistana köçən Şəmsi Səmədzadə orada həbs olunub.

Onun həbsinə səbəb isə dələduzluq cinayətində ittiham olunmasıdır.

Xatırladaq ki, Şəmsi Səmədzadə bir müddət bundan əvvəl sosial şəbəkələrdə intim görüntüləri ilə gündəmə gəlmişdir. Məhz bu görüntülər yayılandan sonra o, Özbəkistana köçüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.