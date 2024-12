Heydər Əsədov vəfat etdi - FOTO

Azərbaycan Ordusunun baş giziri, Vətən müharibəsi iştirakçısı Heydər Əsədov xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib.



Metbuat.az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, 1978-ci il təvəllüdlü Əsədov Heydər Məmmədağa oğlu sakini olduğu Biləsuvar rayonunda vəfat edib.

Orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi tibb kollecində təhsil alan H. Əsədov müxtəlif hərbi hissələrin tibb məntəqələrində çalışıb. Vətənə 25 il ərzində xidmət edən baş gizir, bu yaxınlarda xidmət yolunu tamamlayıb.

Heydər Əsədov Tovuz, Aprel döyüşlərinin və Vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. Göstərdiyi qəhrəmanlıqlara görə çoxsaylı medallarla təltif edilib.

Mərhum ailəli idi, 3 qız övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.