ABŞ ordusu Suriyada 75-dən çox hədəfə, o cümlədən İŞİD terrorçularının yerləşdiyi düşərgələrə onlarla hava zərbəsi endirib.



Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

Hava hücumu dekabrın 8-də həyata keçirilib.

Əməliyyatda B-52 strateji bombardmançı, F-15 qırıcıları və A-10 hücum təyyarələri iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.