Dünya İstanbulda toplandı: TRT Dünya Forumunda Qlobal Həllər üçün çağırış

Dünyanın müxtəlif yerlərindən nüfuzlu liderlər, ziyalılar və mütəxəssislər TRT Dünya Forumu 2024 üçün İstanbulda bir araya gəldilər.

Bu il 8-ci dəfə keçirilən forum “Qırılma Nöqtəsində Bir Dünya: Böhran və Transformasiyaların İdarə Edilməsi” mövzusunda 29-30 noyabr tarixlərində baş tutdu və qlobal problemlərin həlli yollarını müzakirə etmək üçün önəmli bir platforma olaraq geniş diqqət topladı. Forumda 30-dan çox ölkədən təxminən 150 spiker və dünyanın müxtəlif bölgələrindən 1500-dən çox iştirakçı iki gün ərzində beynəlxalq həmrəylik və anlaşma mühitini möhkəmləndirmək üçün dialoqlara qoşuldu.

TRT World Forum: Qlobal Həllər və Transformasiyalar Platforması

Dünyanın müxtəlif yerlərindən siyasətçilər, jurnalistlər, akademiklər, həmçinin dövlət və özəl sektor nümayəndələri bəşəriyyəti təsir edən mühüm məsələləri, o cümlədən geosiyasi böhranlar və süni intellektin cəmiyyətə təsirlərini müzakirə etmək üçün bir araya gəldilər. Forum çərçivəsində səkkiz panel sessiyası və səkkiz dəyirmi masa müzakirəsi təşkil olundu.

Qlobal media sənayesinin ən nüfuzlu forumlarından biri olan TRT Dünya Forumu, İstanbulu beynəlxalq dialoq və həllərin mərkəzinə çevirdi. Bu əhəmiyyətli tədbirin açılış nitqlərini Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun və TRT-nin Baş direktoru Mehmet Zahid Sobacı etdilər. Tədbir zamanı Prezident Ərdoğana Əl-Əqsa məscidindən ilhamlanmış xüsusi bir sənət əsəri təqdim olundu.

Dünyanın Gələcəyi İstanbulda Müzakirə Edildi

Forumun birinci günü “ABŞ və Aİ üzvlərində 2024 seçkiləri” adlı sessiya ilə başladı. Bundan əlavə, “Türkiyənin Gələcək Yolu,” “Medianın Təhrifləri Aşkarlandı” və “Münaqişələrdə İnsan Hüquqlarının Kobud Pozuntularına Cavab” kimi mühüm mövzularda sessiyalar keçirildi. Forum qlobal mediada geniş maraq oyadaraq, beynəlxalq həll çağırışlarının mərkəzinə çevrildi.

Forum siyasət, akademiya və media sahələrindən tanınmış simaları, həm milli, həm də beynəlxalq arenada məşhur olan spikerləri bir araya gətirdi. Əhəmiyyətli iştirakçılar arasında Xorvatiyanın sabiq prezidenti İvo Yosipoviç, Livanın İnformasiya naziri Ziyad Makari, Litvanın sabiq prezidenti Daliya Qribauskayte, Türkiyənin Ətraf Mühit, Şəhərsalma və İqlim Dəyişikliyi naziri Murat Kurum, Xarici İşlər naziri Dr. Hakan Fidan, Sənaye və Texnologiya naziri Mehmet Fatih Kacır, Xəzinə və Maliyyə naziri Mehmet Şimşək, BMT-nin Ukraynada İnsan Hüquqlarının Monitorinq Missiyasının rəhbəri Danielle Belle, Avropa Parlamentinin sabiq üzvü Elmar Brok və ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri Metyu Brayza yer aldı.

