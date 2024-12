İdman üzrə ilin ən yaxşıları adına namizədlər açıqlandı

Gənclər və İdman Nazirliyi 2024-cü ilin ən yaxşıları seçiminin sosial media mərhələsinə start verib.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sorğu 2 mərhələdə keçirilir. İlk mərhələdə səsvermə idman federasiyaları, idman jurnalistləri (hər KİV-dən bir nəfər) və sosial media izləyiciləri arasında aparılır.

İkinci mərhələdə isə Gənclər və İdman Nazirliyi yanında Xüsusi Komissiya üzvləri səs verəcəklər. Təqdim edilən hər nominasiya üzrə 5 namizədə səs verilir. Səs vermək üçün namizədin adının qarşısındakı dairədə layiq görüldüyü yer rəqəmlə (1-dən 5-dək) yazılır. Sorğunun obyektivliyi üçün federasiyalar öz növlərinin təmsilçilərinə səs verməməlidirlər. Öz nümayəndələrinə verilən səslər nəzərə alınmayacaq.

Hər iki mərhələnin ümumi yekununa əsasən, ən çox səs toplamış ilk üç namizəd qalib elan edilir.

Hər nominasiya üzrə 1-dən 5-dək qiymətləndirdiyiniz namizədlər aşağıdakı cədvələ əsasən xal qazanacaqlar.

Namizədlərin siyahısı ilə bağlı məlumatı bu linkdən əldə etmək olar: https://t.me/azerbaycanidmani

