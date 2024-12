Bakıda fəaliyyət göstərən “İnci” şadlıq sarayı bağlanır.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, 2009-cu ildən fəaliyyət göstərən şadlıq sarayı elə həmin ildə dövlət qeydiyyatına alınıb.

Qeyd edək ki, nizamnamə kapitalı 10 manat olan şadlıq sarayının qanuni təmsilçisi Orucov Cavid Nizami oğludur.

