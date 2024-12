Netanyahu Əsədi devirən qruplaşmaları təhdid etdi

İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Suriyada Baas rejimini devirən qruplaşmaları təhdid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazirliyin mətbuat xidməti Netanyahunun Suriya ilə bağlı videomüraciətini paylaşıb. Netanyahu İsrailin Suriyanın daxili işlərinə qarışmaq niyyətində olmadığını iddia edib. Onun sözlərinə görə, İsrailin Suriyadakı hücumları İsrailin təhlükəsizliyi üçün həyata keçirilib. Netanyahu bu səbəbdən Suriyadakı hərbi obyektlərin bombalanması əmrini verdiyini bildirib. Baas rejimini devirən qruplarla əlaqələr qurmaq istədiklərini ifadə edən Netanyahu bildirib ki, üsyançılar İranın Suriyada məskunlaşmasına və ya İran silahlarının “Hizbullah”a ötürülməsinə icazə versələr, ya da İsrailə hücum etsələr buna sərt cavab veriləcək.

Qeyd edək ki, İsrail Bəşər Əsədin devrilməsindən sonra Suriyada 320 nöqtəyə hava hücumu təşkil etdiyini açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.