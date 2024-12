Rəsmi Moskvadan İsrailin Suriyaya zərbələr endirməsinə REAKSİYA

İsrailin Qolan Təpələri bufer zonasında apardığı fəaliyyətlər Suriyada vəziyyətin sabitləşməsinə kömək etməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov İsrailin Suriyaya zərbələrinə münasibət bildirərkən açıqlama verib.

"Artıq deyilənlərə əlavə edəcəyim yoxdur. Qolan Təpələri bölgəsində, xüsusilə bufer zonada zərbələr endirməklə İsrailin onsuz da sabitliyi pozulmuş Suriyada vəziyyətin yaxşılaşmasına töhfə verəcəyi ehtimalı azdır", – deyə Peskov vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.