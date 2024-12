Mourinyo son şansından istifadə edə bilmədi - Qovulacaq?

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin 6-cı turunda "Fənərbaxça" "Atletik Bilbao" klubunu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun qonaqların 2-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Vilyams 5 və 45-ci dəqiqələrdə fərqlənib. Mert Müldür 69-cu dəqiqədə ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub. Bu məğlubiyyətdən sonra "Fənərbaxça" 36 klubun iştirak etdiyi Liqa mərhələsində 8 xalla 15-ci yerdə qərarlaşıb. Liqaya 16 xalla "Atletik Bilbao" liderlik edir.

Qeyd edək ki, KİV-lər bu oyundan əvvəl diqqətçəkən iddia irəli sürmüşdü. Bildirilir ki, prezident Ali Koç klubun uğursuz oyunundan narazıdır və Mourinyonun istefaya göndərilməsini nəzərdən keçirir. Ölkə çempionatında lider "Qalatasaray"dan 6 xal geri düşən “Fənərbaxça"nın böyük matçlarda qalib gələ bilməməsi diqqət çəkib. Portuqaliyalı çalışdırıcının liqanın ilk 5-liyindəki komandaları məğlub edə bilməməsi tənqid mövzusu olub. “Diario AS”da yer alan xəbərdə bildirilmişdi ki, "Fənərbaxça" UEFA Avropa Liqasında "Atletik Bilbao"nu məğlub edə bilməsə, rəhbərlik Joze Mourinyonu qova bilər.

