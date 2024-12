"Elfsborq" və "Qarabağ" oyununun start heyətləri açıqlandı - Avropa Liqası

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin VI turunda baş tutacaq “Elfsborq” (İsveç) – "Qarabağ" matçından əvvəl komandaların start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Buros Arena"da keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 00:00-də başlayacaq.

Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:

"Elfsborq": İsak Pettersson, Buhari İbrahim, Sebastyan Holmen, Terri Yeqbe, Niklas Halt, Simon Hedund, Besfort Zeneli, Timoti Ouma, Ahmed Kasem, Maykl Baydu, Arber Zeneli.

"Qarabağ": Mateuş Koxalski, Elvin Cəfərquliyev, Mateus Silva, Bədavi Hüseynov, Marko Veşoviç, Julio Romao, Marko Yankoviç, Yassin Benzia, Abdullah Zubir, Aleksey Kaşuk, Juninyo.

