Mourinyodan "Real"a transfer təklifi - Bu futbolçuya heyran qaldı

Joze Mourinyo "Fənərbaxça"nın Avropa Liqasındakı rəqibi "Atletik Bilbao”nun futbolçusu Niko Uilyamsı tərifləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mourinyonun Niko Uilyamsı “Barselona”nın futbolçusu Lamine Yamalla müqayisə etməsi İspaniya mətbuatında gündəm olub. “Real Madrid”in sabiq baş məşqçisi Mourinyo, Uilyamsın istedadına heyran olub və onun “Real Madrid”ə transfer olunmasını təklif edib. Mourinyo,"Niko unikaldır, o, əla oğlandır. Avropa çempionatı zamanı insanlar Lamine Yamal haqqında çox danışırdılar. O, əlbəttə ki, əla uşaqdır, amma mən şəxsən Nikoya üstünlük verirəm. O, əla oyunçudur. Bir Türk klubunun onunla müqavilə imzalaya biləcəyini düşmürəm. Ümid edirəm, “Real Madrid”ə gedər" - deyə bildirib.

Mourinyonun açıqlamalarından sonra "Real Madrid"in futbolçu üçün hərəkətə keçib-keçməyəcəyi maraq doğurub. Digər tərəfdən, Niko Uilyamsın oynadığı sol cinahda “Real Madrid”in Vinisius Junior və Kilian Mbappe kimi futbolçuları var.

