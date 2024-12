Kapital Bank-da “Tech Guild Kick-Off” platformasının açılışı oldu

Kapital Bank-ın “Agile” və Texniki ofisinin birgə təşkilatçılığı ilə “Tech Guild Kick-Off” tədbiri baş tutdu. Tədbir texniki və biznes sahələrində çalışan əməkdaşların bilik və təcrübə mübadiləsinə, həmçinin texnologiya sahəsində yeni yanaşmaların tətbiqinə həsr edildi.

Tədbirin açılışında “Agile” Ekspert Mərkəzinin lideri Şahnaz Nuri gildiyaların “Agile” transformasiyaya yeni nəfəs gətirdiyini və bir çox istiqamətin inkişafında yeni bir cığır açdığını vurğuladı. O, gildiyaların əməkdaşların yalnız öz fəaliyyət sahələrində deyil, digər istiqamətlərdə də bilik və bacarıqlarını artırmaq üçün əhəmiyyətli bir vasitə olduğunu, eləcə də bunun biznesə həm sürət, həm də keyfiyyət qatacağına inandığını qeyd edib. İnformasiya texnologiyaları idarəsinin Baş direktoru Mixail Qromov isə gələcək perspektivlər və innovativ həllərin biznesə qatdığı töhfələr haqqında danışıb. Tədbirdə Kapital Bank-ın biznes və texniki liderlərinin iştirakı ilə təşkil edilən panel xüsusilə seçilib. Paneldə texniki mükəmməllik və biznesdə sürətin balansı, prioritetlərin idarə olunması, çevik rollardan gözləntilər kimi mövzular müzakirə edilib, iştirakçıların sualları cavablandırılıb.

Tədbir çərçivəsində “DevOps”, “Arxitektura və Development”, “QA və Analitika”, eləcə də “İnformasiya təhlükəsizliyi” kimi dörd əsas istiqamət üzrə 16 sessiya keçirilib. 400-dən çox əməkdaşın iştirak etdiyi bu sessiyalarda Kapital Bank-la yanaşı, “Umico” və “Pasha Pay” şirkətlərini təmsil edən spikerlər də çıxış edib.

