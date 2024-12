Suriyanın müdafiə nazirliyi ölkədəki bütün silahlı qruplaşmaları ləğv edəcək.



Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bəşər Əsədin hakimiyyətdən getməsindən sonra müvəqqəti hökumətin rəhbəri Əhməd əl-Şaraa (əbu Məhəmməd əl-Culani ləqəbi ilə tanınır) Suriya televiziyasında bildirib.

əl-Şaraa ölkədə Suriya dövlətinin nəzarəti altında olmayan heç bir silahlı qruplaşmanın olmayacağını bildirib.



