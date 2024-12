​Avropa nəhəngi Arda üçün ulduz futbolçusunu təklif etdi

“Bavariya”nın Arda Güler üçün “Real Madrid”ə irəli sürdüyü təklif İspaniya mediasında müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Bavariya” “Real”a mübadilə təklif edib. “Defensa Centra”'da yer alan xəbərə görə, Almaniya klubunun Arda Güler qarşılığında “Real Madrid”ə təklif etdiyi futbolçu karyerasını yükunlaşdırmaq üzrə olan Tomas Müllerdir. Xəbərdə deyilir ki, "Bavariya” Arda Güleri heyətinə qatmaq istəyir. Təklifi diqqətçəkən etmək və Florentino Peresi şirnikləndirmək üçün “Bavariya” Tomas Mülleri də təklif edib. Məlumata görə, “Real” təklifi rədd edib.

Qeyd edək ki, Arda Güler bu mövsümündə “Real Madrid”də ilk qoluna iki tur əvvəl “Real”ın səfərdə “Jirona”ya 3:0 hesabı ilə qalib gəldiyi matçda imza atıb.

