Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədri və Prezident Administrasiyasının rəhbəri Akılbek Japarov istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilbi ki, müvafiq fərman prezident Sadır Japarov tərəfindən imzalanıb.

Qeyd edək ki, Akılbek Japarov 13 oktyabr 2021-ci ildən etibarən Nazirlər Kabinetinin sədri vəzifəsini icra edirdi və bu vəzifədə üç il çalışıb.

