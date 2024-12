​Avropa İttifaqı Dəməşqə nümayəndə heyəti göndərdi

Avropa İttifaqı Dəməşqə yüksək səviyyəli diplomatik nümayəndə heyəti göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Kaja Kallas açıqlama verib. O bildirib ki, xarici işlər nazirləri yeni administrasiya ilə qurulacaq əlaqələri müzakirə ediblər. Tərəflər Suriyadakı gərginliyin sabitləşməsini nəzərdən keçiriblər. Bildirilib ki, diplomatlara yeni hökumətlə əlaqələr yaratmaq və oradakı insanlarla əlaqə saxlamaq tapşırılıb. Ali Nümayəndə qeyd edib ki, Avropa İttifaqının Dəməşqə münasibəti Suriyada Baas rejimindən sonra qurulacaq yeni administrasiyanın hərəkətlərindən asılı olacaq.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl ali nümayəndə Kaja Kallas İordaniyada Türkiyə, ABŞ və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının diplomatları ilə bir araya gəlmişdi.

