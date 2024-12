"Bitcoin"in bahalaşması davam edir.

Metbuat.az bu barədə "Binance" birjasının məlumatlarına istinadən xəbər verir. Belə ki, ticarət sessiyası zamanı "Bitcoin"in qiyməti 107 min dolları keçib.

Bu, indiyədək qeydə alınmış ən yüksək göstəricidir.

