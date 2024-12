Ulduz futbolçu Fabreqasın klubunu seçdi

"Tottenhem"in və "Beşiktaş"ın keçmiş ulduzu Dele Alli yeni klubla anlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ingilis yarımmüdafiəçi İtaliya A Seriyasının "Komo" klubu ilə məşqə çıxa bilər. Klubu, "Arsenal"ın və "Çelsi"nin keçmiş yarımmüdafiəçisi Sesk Fabreqas çalışdırır. O Delenin kluba qatılacağını ifadə edib. Fabreqas bildirib ki, futbolçu “Komo” klubulunun məşqlərinə qatıla bilər. Futbolçu uğurlu məşq edə bilsə heyətə düşə bilər. Qeyd edək ki, Dele Alli hazırda azad agentdir.

O zədə problemlərindən sonra tam hazırlığını bərpa etmək üçün “Everton” ilə məşq edir. Futbolçu “Everton”dan təklif almadığı üçün yeni təklifləri nəzərdən keçirib

