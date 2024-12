2025-də öz yarını tapacaq 3 bürc - Xəyallar gerçəkləşir

Astrologlara görə, 2025-ci il bəzi bürclər üçün sevgi dolu sürprizlərlə yadda qalacaq. Səmanın enerjisi onlara romantik tanışlıqlar və dərin hisslər vəd edir. Ulduzların enerjisi üç bürcün qəlbini eşqlə dolduracaq.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Oxatan bürcü (23 noyabr - 21 dekabr)

Oxatanlar 2025-ci ildə Venera və Yupiterin təsiri ilə sevginin ən gözəl formasını yaşamağa hazırlaşır. Azadlığa düşkün olan Oxatanlar bu il ciddi münasibətə doğru aparan biri ilə tanış ola bilər. Xüsusilə yaz aylarında qarşılaşacaqları insan onları uzunmüddətli və romantik sevgi hekayəsinə aparacaq.

Tərəzi bürcü (23 sentyabr - 22 oktyabr)

2025-ci ildə Veneranın enerjisi Tərəzilər üçün zirvədə olacaq. Təbiətcə romantik və cazibədar olan Tərəzilər, bu il ətraflarında xüsusi diqqət çəkəcəklər. Yaz aylarında dost mühitində və ya sosial dairələrində gözlənilməz bir romantik münasibətə qədəm qoya bilərlər. Bu il Tərəziləri həm sürprizlər, həm də dərin bağlar gözləyir.

Balıqlar bürcü (19 fevral - 20 mart)

Balıqlar üçün 2025-ci il emosional yenilənmə və romantik arzuların gerçəkləşəcəyi dövr olacaq. Plutonun enerjisi Balıqların ruh əkizlərini tapmalarını asanlaşdıracaq. Xüsusilə yay aylarında və ya su kənarında baş verəcək səyahətlər, onların həyatına əbədi sevginin qapılarını aça bilər. Balıqlar üçün bu il, nağıllardakı kimi romantik sevginin reallaşacağı bir il olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.