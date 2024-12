Türkiyə Superliqasının 16-cı turunun mərkəzi qarşılaşmasında "Qalatasaray" "Trabzonspor"u qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılıqlı qollarla yadda qalan matçda qalib son anda müəyyənləşib. Meydan sahiblərinin 90+8-ci dəqiqədəki qolu onlara qələbə qazandırıb - 4:3.

Bu nəticədən sonra "cim-bom" turnir cədvəlindəki liderliyini qoruyur. 41 xala malik İstanbul təmsilçisi ən yaxın izləyicisi "Fənərbağça"nı 6 xal qabaqlayır. "Trabzonspor" isə 16 xalla 15-ci pillədə qərarlaşıb.

