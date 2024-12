İsrailə ballistik raket atıldı

Yəməndən İsrailə hava hücumu təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yəməndə İranın dəstəklədiyi husilər açıqlama veriblər. Husilər İsrailə qarşı ballistik raket hücumu həyata keçirdiklərini bildiriblər. Husilərin silahlı qanadının sözçüsü Yəhya Sari İsrailin Yaffa şəhərindəki hərbi hədəfə ballistik raket atdıqlarını açıqlayıb. İsrail ordusu da husilərin həyata keçirdiyi ballistik raket hücumu barədə açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, raket İsrailə çatmamış məhv edilib.

Qeyd edək ki, İsrailin Qəzzada irimiqyaslı hərbi əməliyyatlarından sonra Yəməndə İranın dəstəklədiyi husilər İsrailə intensiv raket hücumları təşkil ediblər. Lakin sonra bu hücumlar səngiyib.

