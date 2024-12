Azərbaycanın futzal millisi AVRO-2026-nın əsas mərhələsində bu gün ilk oyununu keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığmamız İsveçi qəbul edəcək.

Bakı İdman Sarayında reallaşacaq qarşılaşma saat 20:00-da start götürəcək.

Görüşü Qazaxıstandan olan Aslan Qalayev, Turexan Tursumbayev və Nurlibek Kalimaqanbetov idarə edəcəklər.

Qeyd edək ki, skandinaviyalılar 5-ci qrupdakı ilk matçda Yunanıstana uduzublar - 1:4.

