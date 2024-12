Aqrar sektordakı artım açıqlandı - RƏQƏMLƏR

Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 12 milyard 216 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 % çoxdur.

Son bir ildə ölkədə istehsal olunmuş bitkiçilik məhsullarının dəyəri 0,6 % artaraq 6 milyard 23 milyon manat, heyvandarlıq məhsullarının dəyəri isə 1,4 % artaraq 6 milyard 192 milyon manat olub.

Dekabrın 1-nə qarğıdalı da daxil olmaqla tarlalardan 3 milyon 245,9 min ton və yaxud 1 il əvvələ nisbətən 0,7 % çox dənli və dənli paxlalı bitkilər, 1 milyon 831,5 min ton (1 % çox) tərəvəz, 1 milyon 309,3 min ton (4,8 % çox) meyvə və giləmeyvə, 920,2 min ton (7,6 % az) kartof, 490,4 min ton (11,9 % çox) bostan məhsulları, 243 min ton (7,5 % az) pambıq, 213,7 min ton (0,1 % çox) şəkər çuğunduru, 202 min ton (9,3 % az) üzüm, 31,1 min ton (6,3 % çox) günəbaxan, 5,9 min ton (12,8 % çox) tütün, 1,1 min ton (4,9 % az) yaşıl çay yarpağı yığılıb.

11 ay ərzində quş əti də daxil olmaqla diri çəkidə 543,6 min ton ət, 2 milyon 80,4 min ton süd, 2 milyon 97,7 milyon ədəd yumurta, 14,8 min ton yun, 239,4 ton barama istehsal olunub, illik müqayisədə ət istehsalı 1 %, süd istehsalı 0,9 %, yumurta istehsalı 4,8 % artıb, yun istehsalı 2,1 %, barama istehsalı 32,9 % azalıb.

