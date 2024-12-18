Ulduzların 11-i açıqlandı - Mbappe heyətdən kənarda qaldı

Ulduzların 11-i açıqlandı -
18:03 18 Dekabr 2024
194 İdman
Anar Türkeş
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FİFA 2024 FIFPro “World 11”ni elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Real Madrid"in futbolçusu Kilian Mbappe ulduzlar arasında yer tapa bilməyib. Bununla belə, heyətə “Real Madrid” dominantlıq edir. “Real”ın 5 futbolçusu dünya ulduzları arasında yer alıb. Çempionlar Liqasını qazandıqdan sonra Vinisius, Bellinqhem, Toni Kroos, Dani Karvaxal və Antonio Rudiger siyahıya düşüb. Lakin Mbappe PSJ-də 44 qol vurub, 10 məhsuldar ötürmə etsə də siyahıda özünə yer tapa bilməyib. "Real Madrid"dən başqa, "Barselona"dan Lamine Yamal, Premyer Liqanın ulduzları Erlinq Haaland, Rodri, Ruben Dias, Vilyam Saliba və Emiliano Martinez də heyətə daxil edilib.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappe 2023-24 mövsümünün sonunda azad agent kimi PSJ-dən “Real”a transfer olub. Bununla belə, o “Real”da uğurlu oyun nümayiş etdirə bilmir.

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