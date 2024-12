İspaniyanın "Real" (Madrid) klubu qitələrarası kubokun sahibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Kral klubu" həlledici görüşdə Meksikanın "Paçuka" kollektivini üstələyib - 3:0.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.