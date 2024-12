​"Fənərbaxça" ilə adı hallanan Poqba Avropa nəhənginə transfer olur

"Fənərbaxça"nın gündəmində olan Poqbanın adı "Mançester Siti" ilə hallanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ingilis klubunun futbolçunu transfer etmək istədiyi irəli sürülür. İddialara görə, "Mançester Siti" zədə səbəbindən mövsümü başa vuran Rodrininin əvəzinə Poqbanı transfer etmək istəyir. Məlumata görə, dopinq qalmaqalına görə, futboldan uzaqlaşdırılan Poqba iki ilə yaxındır futbol oynamır. O yaxın vaxtlarda məşqlərə başlayacaq. Mövsümün sonuna yaxın isə Poqba istənilən klubda oynaya bilər. Bildirilir ki, Poqbanın adının "Mançester Siti" ilə hallanması bəzi dairələr tərəfindən təəccüblə qarşılanıb.

Bununla belə, İngiltərə milli komandasının keçmiş oyunçusu Rayt-Phillips bu transferin uğurlu olacağını irəli sürüb. O futbolçunun istedadlı olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Poqba İngiltərə çempionatında “Mançester Yunayted”də forma geyinib.

