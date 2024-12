Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Şuşa şəhəri istiqamətində hərəkət edən sürücülərə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı AAYDA məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qarlı və şaxtalı hava şəraitində Şuşa şəhəri istiqamətində hərəkət edəcək sürücülərə alternativ olaraq Füzuli-Qırmızıbazar-Şuşakənd-Şuşa avtomobil yolundan istifadə etməyə üstünlük vermələri tövsiyə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.